Фиджийские доллары в ангольские кванзы

Сконвертируйте FJD в AOA по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = Kz409,6 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к AOA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 FJD в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий412,0020438,2290
Низкий402,2940391,9080
В среднем407,3363413,2548
Изменение0.04%3.80%
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Соотношение 1 FJD к AOA

За последние 30 дней максимальный курс FJD к AOA составил 412,0020, а минимальный — 402,2940. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 407,3363. Изменение курса FJD к AOA в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к AOA составил 438,2290, а минимальный — 391,9080. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 413,2548. Изменение курса FJD к AOA в процентном соотношении составило 3.80.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в AUD

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Ангольская кванза
1 FJD409,62500 AOA
5 FJD2 048,12500 AOA
10 FJD4 096,25000 AOA
20 FJD8 192,50000 AOA
50 FJD20 481,25000 AOA
100 FJD40 962,50000 AOA
250 FJD102 406,25000 AOA
500 FJD204 812,50000 AOA
1000 FJD409 625,00000 AOA
2000 FJD819 250,00000 AOA
5000 FJD2 048 125,00000 AOA
10000 FJD4 096 250,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Фиджийский доллар
1 AOA0,00244 FJD
5 AOA0,01221 FJD
10 AOA0,02441 FJD
20 AOA0,04883 FJD
50 AOA0,12206 FJD
100 AOA0,24413 FJD
250 AOA0,61031 FJD
500 AOA1,22063 FJD
1000 AOA2,44126 FJD
2000 AOA4,88252 FJD
5000 AOA12,20630 FJD
10000 AOA24,41260 FJD