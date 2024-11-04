История обменного курса фиджийский доллар–ангольские кванзы

Обменный курс фиджийских доллара/ангольские кванзы сейчас составляет 409,625, отражая изменение в размере -0.121% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.777% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 410,543, и минимумом, равным 402,699, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.108%.