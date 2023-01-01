بير إثيوبي إلى بات تايلاندي

تحويل ETB إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٦٥٣٫٢١ thb

1.00000 ETB = 0.65321 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065688.46451.43921.663310.964918.212
1GBP1.154411.23015102.1251.661441.920161.1138821.0242
1USD0.938450.812909183.01851.35061.560910.905517.0908
1INR0.0113040.00979190.012045510.01626870.0188020.01090720.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / باهت تايلندي
1 ETB0.65321 THB
5 ETB3.26604 THB
10 ETB6.53207 THB
20 ETB13.06414 THB
50 ETB32.66035 THB
100 ETB65.32070 THB
250 ETB163.30175 THB
500 ETB326.60350 THB
1000 ETB653.20700 THB
2000 ETB1306.41400 THB
5000 ETB3266.03500 THB
10000 ETB6532.07000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / البر الإثيوبي
1 THB1.53091 ETB
5 THB7.65455 ETB
10 THB15.30910 ETB
20 THB30.61820 ETB
50 THB76.54550 ETB
100 THB153.09100 ETB
250 THB382.72750 ETB
500 THB765.45500 ETB
1000 THB1530.91000 ETB
2000 THB3061.82000 ETB
5000 THB7654.55000 ETB
10000 THB15309.10000 ETB