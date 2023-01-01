بير إثيوبي إلى كرونة نروجية

تحويل ETB إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٩٥٫٤٩ nok

1.00000 ETB = 0.19549 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:41 UTC
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ETB إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065588.46961.439121.663540.964618.2098
1GBP1.154411.2301102.1371.661431.920531.1135421.0229
1USD0.938550.812942183.03111.350651.561280.905217.0904
1INR0.01130330.009790810.012043710.01626680.01880360.01090190.205831

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / كروني نرويجي
1 ETB0.19549 NOK
5 ETB0.97747 NOK
10 ETB1.95494 NOK
20 ETB3.90988 NOK
50 ETB9.77470 NOK
100 ETB19.54940 NOK
250 ETB48.87350 NOK
500 ETB97.74700 NOK
1000 ETB195.49400 NOK
2000 ETB390.98800 NOK
5000 ETB977.47000 NOK
10000 ETB1954.94000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / البر الإثيوبي
1 NOK5.11524 ETB
5 NOK25.57620 ETB
10 NOK51.15240 ETB
20 NOK102.30480 ETB
50 NOK255.76200 ETB
100 NOK511.52400 ETB
250 NOK1278.81000 ETB
500 NOK2557.62000 ETB
1000 NOK5115.24000 ETB
2000 NOK10230.48000 ETB
5000 NOK25576.20000 ETB
10000 NOK51152.40000 ETB