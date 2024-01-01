Эфиопские быры в норвежские кроны

Сконвертируйте ETB в NOK по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = kr0,09004 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ETB к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 ETB в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09420,1045
Низкий0,08960,0872
В среднем0,09130,0929
Изменение-0.78%-13.86%
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Соотношение 1 ETB к NOK

За последние 30 дней максимальный курс ETB к NOK составил 0,0942, а минимальный — 0,0896. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0913. Изменение курса ETB к NOK в процентном соотношении составило -0.78.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к NOK составил 0,1045, а минимальный — 0,0872. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0929. Изменение курса ETB к NOK в процентном соотношении составило -13.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Норвежская крона
1 ETB0,09004 NOK
5 ETB0,45022 NOK
10 ETB0,90043 NOK
20 ETB1,80087 NOK
50 ETB4,50217 NOK
100 ETB9,00434 NOK
250 ETB22,51085 NOK
500 ETB45,02170 NOK
1000 ETB90,04340 NOK
2000 ETB180,08680 NOK
5000 ETB450,21700 NOK
10000 ETB900,43400 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Эфиопский быр
1 NOK11,10580 ETB
5 NOK55,52900 ETB
10 NOK111,05800 ETB
20 NOK222,11600 ETB
50 NOK555,29000 ETB
100 NOK1 110,58000 ETB
250 NOK2 776,45000 ETB
500 NOK5 552,90000 ETB
1000 NOK11 105,80000 ETB
2000 NOK22 211,60000 ETB
5000 NOK55 529,00000 ETB
10000 NOK111 058,00000 ETB