Etiyopya birrinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ETB → NOK çevirin

1.000 etb
187,10 nok

1.00000 ETB = 0.18710 NOK

02:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.072889.0911.453481.655430.94999518.3476
1 GBP1.1710211.25625104.3261.702031.938511.1124621.485
1 USD0.932150.79602183.04531.354851.543090.8855517.1025
1 INR0.01122450.009585370.012041610.01631460.01858130.01066350.205942

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Norveç Kronu
1 ETB0.18710 NOK
5 ETB0.93551 NOK
10 ETB1.87103 NOK
20 ETB3.74206 NOK
50 ETB9.35515 NOK
100 ETB18.71030 NOK
250 ETB46.77575 NOK
500 ETB93.55150 NOK
1000 ETB187.10300 NOK
2000 ETB374.20600 NOK
5000 ETB935.51500 NOK
10000 ETB1871.03000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Etiyopya Birri
1 NOK5.34465 ETB
5 NOK26.72325 ETB
10 NOK53.44650 ETB
20 NOK106.89300 ETB
50 NOK267.23250 ETB
100 NOK534.46500 ETB
250 NOK1336.16250 ETB
500 NOK2672.32500 ETB
1000 NOK5344.65000 ETB
2000 NOK10689.30000 ETB
5000 NOK26723.25000 ETB
10000 NOK53446.50000 ETB