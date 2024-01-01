2.000 Etiyopya birrinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile ETB → NOK çevirin

1,000Br ETB = 0,09089kr NOK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 ETB → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09420,0990
Düşük0,08960,0872
Ortalama0,09120,0921
Değişim-1.48%-6.07%
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1 ETB → NOK istatistikleri

ETB → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0942, en düşük 0,0896 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0912 oldu. ETB → NOK kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

ETB → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0990, en düşük 0,0872 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0921 oldu. ETB → NOK kurundaki değişiklik -6.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Norveç Kronu
1 ETB0,09089 NOK
5 ETB0,45447 NOK
10 ETB0,90893 NOK
20 ETB1,81787 NOK
50 ETB4,54467 NOK
100 ETB9,08933 NOK
250 ETB22,72333 NOK
500 ETB45,44665 NOK
1000 ETB90,89330 NOK
2000 ETB181,78660 NOK
5000 ETB454,46650 NOK
10000 ETB908,93300 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Etiyopya Birri
1 NOK11,00190 ETB
5 NOK55,00950 ETB
10 NOK110,01900 ETB
20 NOK220,03800 ETB
50 NOK550,09500 ETB
100 NOK1.100,19000 ETB
250 NOK2.750,47500 ETB
500 NOK5.500,95000 ETB
1000 NOK11.001,90000 ETB
2000 NOK22.003,80000 ETB
5000 NOK55.009,50000 ETB
10000 NOK110.019,00000 ETB