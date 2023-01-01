بير إثيوبي إلى وون كوري جنوبي

تحويل ETB إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٤٬٢٥٨ krw

1.00000 ETB = 24.25840 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065388.45561.43891.663620.9645518.2076
1GBP1.154211.2296102.0981.660821.92021.1132821.0157
1USD0.93870.813273183.03351.35071.561650.9054517.0915
1INR0.01130510.009794510.012043310.01626690.01880740.01090460.205839

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / وون كوريا الجنوبية
1 ETB24.25840 KRW
5 ETB121.29200 KRW
10 ETB242.58400 KRW
20 ETB485.16800 KRW
50 ETB1212.92000 KRW
100 ETB2425.84000 KRW
250 ETB6064.60000 KRW
500 ETB12129.20000 KRW
1000 ETB24258.40000 KRW
2000 ETB48516.80000 KRW
5000 ETB121292.00000 KRW
10000 ETB242584.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / البر الإثيوبي
1 KRW0.04122 ETB
5 KRW0.20611 ETB
10 KRW0.41223 ETB
20 KRW0.82446 ETB
50 KRW2.06114 ETB
100 KRW4.12228 ETB
250 KRW10.30570 ETB
500 KRW20.61140 ETB
1000 KRW41.22280 ETB
2000 KRW82.44560 ETB
5000 KRW206.11400 ETB
10000 KRW412.22800 ETB