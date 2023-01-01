بير إثيوبي إلى سيدي غاني

تحويل ETB إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٠٢٫٧٠ ghs

1.00000 ETB = 0.20270 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:36 UTC
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ETB إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065588.46371.438961.66380.964618.2102
1GBP1.1540711.2296102.0881.660571.920051.1132121.0148
1USD0.938550.813273183.02551.35051.561520.905317.0908
1INR0.01130410.009795460.012044510.01626610.01880780.01090390.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Ghanaian Cedi
1 ETB0.20270 GHS
5 ETB1.01348 GHS
10 ETB2.02697 GHS
20 ETB4.05394 GHS
50 ETB10.13485 GHS
100 ETB20.26970 GHS
250 ETB50.67425 GHS
500 ETB101.34850 GHS
1000 ETB202.69700 GHS
2000 ETB405.39400 GHS
5000 ETB1013.48500 GHS
10000 ETB2026.97000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / البر الإثيوبي
1 GHS4.93346 ETB
5 GHS24.66730 ETB
10 GHS49.33460 ETB
20 GHS98.66920 ETB
50 GHS246.67300 ETB
100 GHS493.34600 ETB
250 GHS1233.36500 ETB
500 GHS2466.73000 ETB
1000 GHS4933.46000 ETB
2000 GHS9866.92000 ETB
5000 GHS24667.30000 ETB
10000 GHS49334.60000 ETB