20 سيدي غاني إلى بير إثيوبي

تحويل GHS إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

20 ghs
91.57 etb

1.00000 GHS = 4.57861 ETB

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / البر الإثيوبي
1 GHS4.57861 ETB
5 GHS22.89305 ETB
10 GHS45.78610 ETB
20 GHS91.57220 ETB
50 GHS228.93050 ETB
100 GHS457.86100 ETB
250 GHS1144.65250 ETB
500 GHS2289.30500 ETB
1000 GHS4578.61000 ETB
2000 GHS9157.22000 ETB
5000 GHS22893.05000 ETB
10000 GHS45786.10000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Ghanaian Cedi
1 ETB0.21841 GHS
5 ETB1.09203 GHS
10 ETB2.18407 GHS
20 ETB4.36814 GHS
50 ETB10.92035 GHS
100 ETB21.84070 GHS
250 ETB54.60175 GHS
500 ETB109.20350 GHS
1000 ETB218.40700 GHS
2000 ETB436.81400 GHS
5000 ETB1092.03500 GHS
10000 ETB2184.07000 GHS