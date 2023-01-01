جنيه مصري إلى أرياري مدغشقري

تحويل EGP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٤٦٬٤٨٣ mga

1.00000 EGP = 146.48300 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / أرياري مدغشقر
1 EGP146.48300 MGA
5 EGP732.41500 MGA
10 EGP1464.83000 MGA
20 EGP2929.66000 MGA
50 EGP7324.15000 MGA
100 EGP14648.30000 MGA
250 EGP36620.75000 MGA
500 EGP73241.50000 MGA
1000 EGP146483.00000 MGA
2000 EGP292966.00000 MGA
5000 EGP732415.00000 MGA
10000 EGP1464830.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه مصري
1 MGA0.00683 EGP
5 MGA0.03413 EGP
10 MGA0.06827 EGP
20 MGA0.13653 EGP
50 MGA0.34134 EGP
100 MGA0.68267 EGP
250 MGA1.70668 EGP
500 MGA3.41335 EGP
1000 MGA6.82671 EGP
2000 MGA13.65342 EGP
5000 MGA34.13355 EGP
10000 MGA68.26710 EGP