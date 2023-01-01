جنيه مصري إلى أرياري مدغشقري
تحويل EGP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى أرياري مدغشقري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه مصري / أرياري مدغشقر
|1 EGP
|146.48300 MGA
|5 EGP
|732.41500 MGA
|10 EGP
|1464.83000 MGA
|20 EGP
|2929.66000 MGA
|50 EGP
|7324.15000 MGA
|100 EGP
|14648.30000 MGA
|250 EGP
|36620.75000 MGA
|500 EGP
|73241.50000 MGA
|1000 EGP
|146483.00000 MGA
|2000 EGP
|292966.00000 MGA
|5000 EGP
|732415.00000 MGA
|10000 EGP
|1464830.00000 MGA