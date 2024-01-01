Египетские фунты в малагасийские ариари

Сконвертируйте EGP в MGA по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Ar93,67 MGA

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MGA

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MGA
1 EGP в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий94,673194,6731
Низкий93,409392,6372
В среднем94,088993,7358
Изменение-0.51%0.88%
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Соотношение 1 EGP к MGA

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MGA составил 94,6731, а минимальный — 93,4093. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 94,0889. Изменение курса EGP к MGA в процентном соотношении составило -0.51.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MGA составил 94,6731, а минимальный — 92,6372. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 93,7358. Изменение курса EGP к MGA в процентном соотношении составило 0.88.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Малагасийский ариари
1 EGP93,67220 MGA
5 EGP468,36100 MGA
10 EGP936,72200 MGA
20 EGP1 873,44400 MGA
50 EGP4 683,61000 MGA
100 EGP9 367,22000 MGA
250 EGP23 418,05000 MGA
500 EGP46 836,10000 MGA
1000 EGP93 672,20000 MGA
2000 EGP187 344,40000 MGA
5000 EGP468 361,00000 MGA
10000 EGP936 722,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Египетский фунт
1 MGA0,01068 EGP
5 MGA0,05338 EGP
10 MGA0,10675 EGP
20 MGA0,21351 EGP
50 MGA0,53378 EGP
100 MGA1,06755 EGP
250 MGA2,66888 EGP
500 MGA5,33775 EGP
1000 MGA10,67550 EGP
2000 MGA21,35100 EGP
5000 MGA53,37750 EGP
10000 MGA106,75500 EGP