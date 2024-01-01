Египетские фунты в малагасийские ариари
Сконвертируйте EGP в MGA по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса EGP к MGA
1 EGP = 93,67220 MGA
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|1 EGP в MGA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|94,6731
|94,6731
|Низкий
|93,4093
|92,6372
|В среднем
|94,0889
|93,7358
|Изменение
|-0.51%
|0.88%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EGP к MGA
За последние 30 дней максимальный курс EGP к MGA составил 94,6731, а минимальный — 93,4093. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 94,0889. Изменение курса EGP к MGA в процентном соотношении составило -0.51.
За последние 90 дней максимальный курс EGP к MGA составил 94,6731, а минимальный — 92,6372. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 93,7358. Изменение курса EGP к MGA в процентном соотношении составило 0.88.
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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в малагасийские ариари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Египетский фунт / Малагасийский ариари
|1 EGP
|93,67220 MGA
|5 EGP
|468,36100 MGA
|10 EGP
|936,72200 MGA
|20 EGP
|1 873,44400 MGA
|50 EGP
|4 683,61000 MGA
|100 EGP
|9 367,22000 MGA
|250 EGP
|23 418,05000 MGA
|500 EGP
|46 836,10000 MGA
|1000 EGP
|93 672,20000 MGA
|2000 EGP
|187 344,40000 MGA
|5000 EGP
|468 361,00000 MGA
|10000 EGP
|936 722,00000 MGA