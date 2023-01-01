جنيه مصري إلى دالاسي غامبي

تحويل EGP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٬٠٩١٫٤٢ gmd

1.00000 EGP = 2.09142 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Gambian Dalasi
1 EGP2.09142 GMD
5 EGP10.45710 GMD
10 EGP20.91420 GMD
20 EGP41.82840 GMD
50 EGP104.57100 GMD
100 EGP209.14200 GMD
250 EGP522.85500 GMD
500 EGP1045.71000 GMD
1000 EGP2091.42000 GMD
2000 EGP4182.84000 GMD
5000 EGP10457.10000 GMD
10000 EGP20914.20000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه مصري
1 GMD0.47814 EGP
5 GMD2.39072 EGP
10 GMD4.78143 EGP
20 GMD9.56286 EGP
50 GMD23.90715 EGP
100 GMD47.81430 EGP
250 GMD119.53575 EGP
500 GMD239.07150 EGP
1000 GMD478.14300 EGP
2000 GMD956.28600 EGP
5000 GMD2390.71500 EGP
10000 GMD4781.43000 EGP