Египетские фунты в гамбийские даласи

Сконвертируйте EGP в GMD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = D1,426 GMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к GMD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 EGP в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,45921,4592
Низкий1,41431,3980
В среднем1,43681,4342
Изменение-0.40%1.30%
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Соотношение 1 EGP к GMD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к GMD составил 1,4592, а минимальный — 1,4143. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4368. Изменение курса EGP к GMD в процентном соотношении составило -0.40.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к GMD составил 1,4592, а минимальный — 1,3980. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4342. Изменение курса EGP к GMD в процентном соотношении составило 1.30.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гамбийский даласи
1 EGP1,42643 GMD
5 EGP7,13215 GMD
10 EGP14,26430 GMD
20 EGP28,52860 GMD
50 EGP71,32150 GMD
100 EGP142,64300 GMD
250 EGP356,60750 GMD
500 EGP713,21500 GMD
1000 EGP1 426,43000 GMD
2000 EGP2 852,86000 GMD
5000 EGP7 132,15000 GMD
10000 EGP14 264,30000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Египетский фунт
1 GMD0,70105 EGP
5 GMD3,50525 EGP
10 GMD7,01049 EGP
20 GMD14,02098 EGP
50 GMD35,05245 EGP
100 GMD70,10490 EGP
250 GMD175,26225 EGP
500 GMD350,52450 EGP
1000 GMD701,04900 EGP
2000 GMD1 402,09800 EGP
5000 GMD3 505,24500 EGP
10000 GMD7 010,49000 EGP