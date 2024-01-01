История обменного курса египетский фунт–гамбийские даласи

Обменный курс египетских фунта/гамбийские даласи сейчас составляет 1,426, отражая изменение в размере 0.828% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.953% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,464, и минимумом, равным 1,414, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.509%.