سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 1.45585 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.633% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.841% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 1.4734 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.45272 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.011%.