سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.684797 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.108% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.138% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.688364 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.678702 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.939%.