埃及鎊兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌甘比亞達拉西的匯率目前為1.418，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.983%。

在過去一星期，埃及鎊兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見1.419，並在22-07-2024低見1.398。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.148%。