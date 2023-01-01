جنيه مصري إلى سيدي غاني

تحويل EGP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٦٢٫٧٨ ghs

1.00000 EGP = 0.36278 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:20 UTC
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EGP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Ghanaian Cedi
1 EGP0.36278 GHS
5 EGP1.81392 GHS
10 EGP3.62783 GHS
20 EGP7.25566 GHS
50 EGP18.13915 GHS
100 EGP36.27830 GHS
250 EGP90.69575 GHS
500 EGP181.39150 GHS
1000 EGP362.78300 GHS
2000 EGP725.56600 GHS
5000 EGP1813.91500 GHS
10000 EGP3627.83000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه مصري
1 GHS2.75647 EGP
5 GHS13.78235 EGP
10 GHS27.56470 EGP
20 GHS55.12940 EGP
50 GHS137.82350 EGP
100 GHS275.64700 EGP
250 GHS689.11750 EGP
500 GHS1378.23500 EGP
1000 GHS2756.47000 EGP
2000 GHS5512.94000 EGP
5000 GHS13782.35000 EGP
10000 GHS27564.70000 EGP