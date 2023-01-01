دينار جزائري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل DZD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٥٫٨٨ shp

1.00000 DZD = 0.00588 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:12 UTC
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DZD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065388.47571.438371.662840.965218.2009
1GBP1.1532711.2286102.0381.658861.917741.1131420.9909
1USD0.93870.813935183.05241.35021.560910.90617.0852
1INR0.01130250.009800250.012040610.01625720.01879430.01090880.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه سانت هيلانة
1 DZD0.00588 SHP
5 DZD0.02942 SHP
10 DZD0.05884 SHP
20 DZD0.11768 SHP
50 DZD0.29419 SHP
100 DZD0.58839 SHP
250 DZD1.47097 SHP
500 DZD2.94193 SHP
1000 DZD5.88386 SHP
2000 DZD11.76772 SHP
5000 DZD29.41930 SHP
10000 DZD58.83860 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Algerian Dinar
1 SHP169.95600 DZD
5 SHP849.78000 DZD
10 SHP1699.56000 DZD
20 SHP3399.12000 DZD
50 SHP8497.80000 DZD
100 SHP16995.60000 DZD
250 SHP42489.00000 DZD
500 SHP84978.00000 DZD
1000 SHP169956.00000 DZD
2000 SHP339912.00000 DZD
5000 SHP849780.00000 DZD
10000 SHP1699560.00000 DZD