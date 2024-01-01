Алжирские динары в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте DZD в SHP по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = £0,005808 SHP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к SHP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SHP
1 DZD в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00580,0058
Низкий0,00570,0056
В среднем0,00580,0057
Изменение0.84%-0.41%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к SHP

За последние 30 дней максимальный курс DZD к SHP составил 0,0058, а минимальный — 0,0057. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0058. Изменение курса DZD к SHP в процентном соотношении составило 0.84.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к SHP составил 0,0058, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса DZD к SHP в процентном соотношении составило -0.41.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к SHP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Фунт Святой Елены
1 DZD0,00581 SHP
5 DZD0,02904 SHP
10 DZD0,05808 SHP
20 DZD0,11615 SHP
50 DZD0,29038 SHP
100 DZD0,58075 SHP
250 DZD1,45188 SHP
500 DZD2,90377 SHP
1000 DZD5,80754 SHP
2000 DZD11,61508 SHP
5000 DZD29,03770 SHP
10000 DZD58,07540 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Алжирский динар
1 SHP172,19000 DZD
5 SHP860,95000 DZD
10 SHP1 721,90000 DZD
20 SHP3 443,80000 DZD
50 SHP8 609,50000 DZD
100 SHP17 219,00000 DZD
250 SHP43 047,50000 DZD
500 SHP86 095,00000 DZD
1000 SHP172 190,00000 DZD
2000 SHP344 380,00000 DZD
5000 SHP860 950,00000 DZD
10000 SHP1 721 900,00000 DZD