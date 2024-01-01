Cezayir dinarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile DZD → SHP çevirin

1.000 dzd
5,91 shp

1.00000 DZD = 0.00591 SHP

01:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.072989.09311.453191.655070.95008518.3456
1 GBP1.1709811.25635104.3271.701661.938061.1125321.4825
1 USD0.932050.795957183.03951.354451.542610.8855517.0991
1 INR0.01122420.009585280.012042510.01631090.01857690.01066420.205915

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Cezayir dinarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Saint Helena Poundu
1 DZD0.00591 SHP
5 DZD0.02956 SHP
10 DZD0.05912 SHP
20 DZD0.11824 SHP
50 DZD0.29561 SHP
100 DZD0.59121 SHP
250 DZD1.47803 SHP
500 DZD2.95606 SHP
1000 DZD5.91213 SHP
2000 DZD11.82426 SHP
5000 DZD29.56065 SHP
10000 DZD59.12130 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Cezayir Dinarı
1 SHP169.14400 DZD
5 SHP845.72000 DZD
10 SHP1691.44000 DZD
20 SHP3382.88000 DZD
50 SHP8457.20000 DZD
100 SHP16914.40000 DZD
250 SHP42286.00000 DZD
500 SHP84572.00000 DZD
1000 SHP169144.00000 DZD
2000 SHP338288.00000 DZD
5000 SHP845720.00000 DZD
10000 SHP1691440.00000 DZD