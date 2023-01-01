بيزو دومنيكاني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل DOP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
10857 xof

1.00000 DOP = 10.85670 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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DOP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0652588.51081.438091.662890.965618.1976
1GBP1.153811.22905102.1211.659221.918591.1141120.9957
1USD0.938750.813637183.08921.351.561040.9064517.0829
1INR0.01129810.009792330.012035310.01624760.01878750.01090940.205597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 DOP10.85670 XOF
5 DOP54.28350 XOF
10 DOP108.56700 XOF
20 DOP217.13400 XOF
50 DOP542.83500 XOF
100 DOP1085.67000 XOF
250 DOP2714.17500 XOF
500 DOP5428.35000 XOF
1000 DOP10856.70000 XOF
2000 DOP21713.40000 XOF
5000 DOP54283.50000 XOF
10000 DOP108567.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / البيزو الدومينيكي
1 XOF0.09211 DOP
5 XOF0.46054 DOP
10 XOF0.92109 DOP
20 XOF1.84217 DOP
50 XOF4.60543 DOP
100 XOF9.21087 DOP
250 XOF23.02717 DOP
500 XOF46.05435 DOP
1000 XOF92.10870 DOP
2000 XOF184.21740 DOP
5000 XOF460.54350 DOP
10000 XOF921.08700 DOP