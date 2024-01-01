Dominik pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile DOP → XOF çevirin

1.000 dop
10.417 xof

1,000 DOP = 10,42 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Dominik pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 DOP10,41700 XOF
5 DOP52,08500 XOF
10 DOP104,17000 XOF
20 DOP208,34000 XOF
50 DOP520,85000 XOF
100 DOP1.041,70000 XOF
250 DOP2.604,25000 XOF
500 DOP5.208,50000 XOF
1000 DOP10.417,00000 XOF
2000 DOP20.834,00000 XOF
5000 DOP52.085,00000 XOF
10000 DOP104.170,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Dominik Pesosu
1 XOF0,09600 DOP
5 XOF0,47999 DOP
10 XOF0,95997 DOP
20 XOF1,91995 DOP
50 XOF4,79987 DOP
100 XOF9,59973 DOP
250 XOF23,99933 DOP
500 XOF47,99865 DOP
1000 XOF95,99730 DOP
2000 XOF191,99460 DOP
5000 XOF479,98650 DOP
10000 XOF959,97300 DOP