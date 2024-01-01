250 CFA Frangı BCEAO'dan Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → DOP çevirin

1,000CFA XOF = 0,09682$ DOP

10:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DOP
1 XOF → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10030,1026
Düşük0,09660,0966
Ortalama0,09860,1003
Değişim-2.87%-4.62%
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1 XOF → DOP istatistikleri

XOF → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1003, en düşük 0,0966 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0986 oldu. XOF → DOP kurundaki değişiklik -2.87 değerindeydi.

XOF → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1026, en düşük 0,0966 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1003 oldu. XOF → DOP kurundaki değişiklik -4.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0041,3411.720,28
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,6321,6932.172,11
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.226,19
1 EUR1,0550,8351,47911,62510,551,4141.814,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Dominik Pesosu
1 XOF0,09682 DOP
5 XOF0,48412 DOP
10 XOF0,96823 DOP
20 XOF1,93647 DOP
50 XOF4,84117 DOP
100 XOF9,68234 DOP
250 XOF24,20585 DOP
500 XOF48,41170 DOP
1000 XOF96,82340 DOP
2000 XOF193,64680 DOP
5000 XOF484,11700 DOP
10000 XOF968,23400 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 DOP10,32810 XOF
5 DOP51,64050 XOF
10 DOP103,28100 XOF
20 DOP206,56200 XOF
50 DOP516,40500 XOF
100 DOP1.032,81000 XOF
250 DOP2.582,02500 XOF
500 DOP5.164,05000 XOF
1000 DOP10.328,10000 XOF
2000 DOP20.656,20000 XOF
5000 DOP51.640,50000 XOF
10000 DOP103.281,00000 XOF