Доминиканские песо в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте DOP в XOF по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = CFA10,16 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 DOP в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,163310,1633
Низкий9,97439,7444
В среднем10,05409,9386
Изменение1.83%0.96%
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Соотношение 1 DOP к XOF

За последние 30 дней максимальный курс DOP к XOF составил 10,1633, а минимальный — 9,9743. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,0540. Изменение курса DOP к XOF в процентном соотношении составило 1.83.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к XOF составил 10,1633, а минимальный — 9,7444. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,9386. Изменение курса DOP к XOF в процентном соотношении составило 0.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Франк КФА BCEAO
1 DOP10,16330 XOF
5 DOP50,81650 XOF
10 DOP101,63300 XOF
20 DOP203,26600 XOF
50 DOP508,16500 XOF
100 DOP1 016,33000 XOF
250 DOP2 540,82500 XOF
500 DOP5 081,65000 XOF
1000 DOP10 163,30000 XOF
2000 DOP20 326,60000 XOF
5000 DOP50 816,50000 XOF
10000 DOP101 633,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Доминиканский песо
1 XOF0,09839 DOP
5 XOF0,49197 DOP
10 XOF0,98393 DOP
20 XOF1,96786 DOP
50 XOF4,91966 DOP
100 XOF9,83932 DOP
250 XOF24,59830 DOP
500 XOF49,19660 DOP
1000 XOF98,39320 DOP
2000 XOF196,78640 DOP
5000 XOF491,96600 DOP
10000 XOF983,93200 DOP