История обменного курса доминиканское песо–франки КФА BCEAO

Обменный курс доминиканских песо/франки КФА BCEAO сейчас составляет 10,163, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.066% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 10,197, и минимумом, равным 9,968, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.886%.