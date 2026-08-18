سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 9.66248 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.366% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.115% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 9.78068 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 9.65097 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.673%.