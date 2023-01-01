بيزو دومنيكاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل DOP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
١١٩٫٣٣ ttd

1.00000 DOP = 0.11933 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:55 UTC
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DOP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0651588.5061.437951.662740.965218.2013
1GBP1.1535411.2288102.1041.658881.91821.1133920.9977
1USD0.938850.813802183.09251.351.561040.906217.088
1INR0.01129870.009793930.012034810.0162470.01878670.01090590.20565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 DOP0.11933 TTD
5 DOP0.59666 TTD
10 DOP1.19331 TTD
20 DOP2.38662 TTD
50 DOP5.96655 TTD
100 DOP11.93310 TTD
250 DOP29.83275 TTD
500 DOP59.66550 TTD
1000 DOP119.33100 TTD
2000 DOP238.66200 TTD
5000 DOP596.65500 TTD
10000 DOP1193.31000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البيزو الدومينيكي
1 TTD8.38007 DOP
5 TTD41.90035 DOP
10 TTD83.80070 DOP
20 TTD167.60140 DOP
50 TTD419.00350 DOP
100 TTD838.00700 DOP
250 TTD2095.01750 DOP
500 TTD4190.03500 DOP
1000 TTD8380.07000 DOP
2000 TTD16760.14000 DOP
5000 TTD41900.35000 DOP
10000 TTD83800.70000 DOP