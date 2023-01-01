فرنك جيبوتي إلى روبية إندونيسية

تحويل DJF إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٨٦٬٣٥٢٫١٠ idr

1.00000 DJF = 86.35210 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:17 UTC
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DJF إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61231.43831.664140.967618.2396
1GBP1.154211.23015102.2771.660091.920761.1168121.0522
1USD0.938250.812909183.14161.34951.56140.907817.1135
1INR0.01128510.00977740.012027710.01623130.018780.01091870.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / الروبية الإندونيسية
1 DJF86.35210 IDR
5 DJF431.76050 IDR
10 DJF863.52100 IDR
20 DJF1727.04200 IDR
50 DJF4317.60500 IDR
100 DJF8635.21000 IDR
250 DJF21588.02500 IDR
500 DJF43176.05000 IDR
1000 DJF86352.10000 IDR
2000 DJF172704.20000 IDR
5000 DJF431760.50000 IDR
10000 DJF863521.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Djiboutian Franc
1 IDR0.01158 DJF
5 IDR0.05790 DJF
10 IDR0.11581 DJF
20 IDR0.23161 DJF
50 IDR0.57903 DJF
100 IDR1.15805 DJF
250 IDR2.89513 DJF
500 IDR5.79025 DJF
1000 IDR11.58050 DJF
2000 IDR23.16100 DJF
5000 IDR57.90250 DJF
10000 IDR115.80500 DJF