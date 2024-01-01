Франки Джибути в индонезийские рупии

Сконвертируйте DJF в IDR по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = Rp88,12 IDR

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса DJF к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 DJF в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий89,005689,7135
Низкий86,997984,8310
В среднем87,877187,1616
Изменение0.05%-1.60%
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Соотношение 1 DJF к IDR

За последние 30 дней максимальный курс DJF к IDR составил 89,0056, а минимальный — 86,9979. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 87,8771. Изменение курса DJF к IDR в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к IDR составил 89,7135, а минимальный — 84,8310. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 87,1616. Изменение курса DJF к IDR в процентном соотношении составило -1.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Индонезийская рупия
1 DJF88,11980 IDR
5 DJF440,59900 IDR
10 DJF881,19800 IDR
20 DJF1 762,39600 IDR
50 DJF4 405,99000 IDR
100 DJF8 811,98000 IDR
250 DJF22 029,95000 IDR
500 DJF44 059,90000 IDR
1000 DJF88 119,80000 IDR
2000 DJF176 239,60000 IDR
5000 DJF440 599,00000 IDR
10000 DJF881 198,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Франк Джибути
1 IDR0,01135 DJF
5 IDR0,05674 DJF
10 IDR0,11348 DJF
20 IDR0,22696 DJF
50 IDR0,56741 DJF
100 IDR1,13482 DJF
250 IDR2,83705 DJF
500 IDR5,67410 DJF
1000 IDR11,34820 DJF
2000 IDR22,69640 DJF
5000 IDR56,74100 DJF
10000 IDR113,48200 DJF