1 тысяча индонезийских рупий в франки Джибути
Сконвертируйте IDR в DJF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в DJF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0110
|0,0112
|Низкий
|0,0108
|0,0108
|В среднем
|0,0109
|0,0110
|Изменить
|1.23%
|0.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к DJF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к DJF составил 0,0110, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0109. Изменение курса IDR к DJF в процентном соотношении составило 1.23.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к DJF составил 0,0112, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0110. Изменение курса IDR к DJF в процентном соотношении составило 0.54.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в франки Джибути
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Франк Джибути / Индонезийская рупия
|1 DJF
|91,00210 IDR
|5 DJF
|455,01050 IDR
|10 DJF
|910,02100 IDR
|20 DJF
|1 820,04200 IDR
|50 DJF
|4 550,10500 IDR
|100 DJF
|9 100,21000 IDR
|250 DJF
|22 750,52500 IDR
|500 DJF
|45 501,05000 IDR
|1000 DJF
|91 002,10000 IDR
|2000 DJF
|182 004,20000 IDR
|5000 DJF
|455 010,50000 IDR
|10000 DJF
|910 021,00000 IDR