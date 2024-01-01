20 индонезийских рупий в франки Джибути

Сконвертируйте IDR в DJF по реальному обменному курсу

20 idr
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Rp1,000 IDR = Fdj0,01099 DJF

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01100,0112
Низкий0,01080,0108
В среднем0,01090,0110
Изменить1.23%0.54%
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Соотношение 1 IDR к DJF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к DJF составил 0,0110, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0109. Изменение курса IDR к DJF в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к DJF составил 0,0112, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0110. Изменение курса IDR к DJF в процентном соотношении составило 0.54.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07411,4641,6271,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2070,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Франк Джибути
1 IDR0,01099 DJF
5 IDR0,05494 DJF
10 IDR0,10989 DJF
20 IDR0,21978 DJF
50 IDR0,54944 DJF
100 IDR1,09888 DJF
250 IDR2,74720 DJF
500 IDR5,49440 DJF
1000 IDR10,98880 DJF
2000 IDR21,97760 DJF
5000 IDR54,94400 DJF
10000 IDR109,88800 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Индонезийская рупия
1 DJF91,00210 IDR
5 DJF455,01050 IDR
10 DJF910,02100 IDR
20 DJF1 820,04200 IDR
50 DJF4 550,10500 IDR
100 DJF9 100,21000 IDR
250 DJF22 750,52500 IDR
500 DJF45 501,05000 IDR
1000 DJF91 002,10000 IDR
2000 DJF182 004,20000 IDR
5000 DJF455 010,50000 IDR
10000 DJF910 021,00000 IDR