إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كيات ميانماري

تحويل CVE إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢٠٬٢٠١ mmk

1.00000 CVE = 20.20100 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065788.58341.438221.663080.9665518.2156
1GBP1.154811.2306102.291.660761.920411.1161721.0342
1USD0.938350.812612183.12231.349551.560550.9069517.0926
1INR0.01128880.00977610.012030510.01623570.01877410.0109110.205632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Myanma Kyat
1 CVE20.20100 MMK
5 CVE101.00500 MMK
10 CVE202.01000 MMK
20 CVE404.02000 MMK
50 CVE1010.05000 MMK
100 CVE2020.10000 MMK
250 CVE5050.25000 MMK
500 CVE10100.50000 MMK
1000 CVE20201.00000 MMK
2000 CVE40402.00000 MMK
5000 CVE101005.00000 MMK
10000 CVE202010.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / اسكودو الرأس الأخضر
1 MMK0.04950 CVE
5 MMK0.24751 CVE
10 MMK0.49502 CVE
20 MMK0.99005 CVE
50 MMK2.47512 CVE
100 MMK4.95024 CVE
250 MMK12.37560 CVE
500 MMK24.75120 CVE
1000 MMK49.50240 CVE
2000 MMK99.00480 CVE
5000 MMK247.51200 CVE
10000 MMK495.02400 CVE