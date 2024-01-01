Cape Verde escudosundan Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile CVE → MMK çevirin

1.000 cve
20.319 mmk

1,000 CVE = 20,32 MMK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Myanmar Kyatı
1 CVE20,31900 MMK
5 CVE101,59500 MMK
10 CVE203,19000 MMK
20 CVE406,38000 MMK
50 CVE1.015,95000 MMK
100 CVE2.031,90000 MMK
250 CVE5.079,75000 MMK
500 CVE10.159,50000 MMK
1000 CVE20.319,00000 MMK
2000 CVE40.638,00000 MMK
5000 CVE101.595,00000 MMK
10000 CVE203.190,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Cape Verde Escudosu
1 MMK0,04921 CVE
5 MMK0,24607 CVE
10 MMK0,49215 CVE
20 MMK0,98430 CVE
50 MMK2,46074 CVE
100 MMK4,92149 CVE
250 MMK12,30373 CVE
500 MMK24,60745 CVE
1000 MMK49,21490 CVE
2000 MMK98,42980 CVE
5000 MMK246,07450 CVE
10000 MMK492,14900 CVE