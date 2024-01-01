100 Myanmar kyatından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MMK → CVE çevirin

100 mmk
4,88 cve

1,000K MMK = 0,04882Esc CVE

21:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04900,0493
Düşük0,04810,0481
Ortalama0,04850,0487
Değişim-0.42%-0.48%
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1 MMK → CVE istatistikleri

MMK → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0490, en düşük 0,0481 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0485 oldu. MMK → CVE kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

MMK → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0493, en düşük 0,0481 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0487 oldu. MMK → CVE kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5691,3870,9271,53918,2810,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64310,6681,10913,1790,5665,223
1 EUR1,07938,3861,49711,66119,7280,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Cape Verde Escudosu
1 MMK0,04882 CVE
5 MMK0,24409 CVE
10 MMK0,48817 CVE
20 MMK0,97635 CVE
50 MMK2,44087 CVE
100 MMK4,88174 CVE
250 MMK12,20435 CVE
500 MMK24,40870 CVE
1000 MMK48,81740 CVE
2000 MMK97,63480 CVE
5000 MMK244,08700 CVE
10000 MMK488,17400 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Myanmar Kyatı
1 CVE20,48450 MMK
5 CVE102,42250 MMK
10 CVE204,84500 MMK
20 CVE409,69000 MMK
50 CVE1.024,22500 MMK
100 CVE2.048,45000 MMK
250 CVE5.121,12500 MMK
500 CVE10.242,25000 MMK
1000 CVE20.484,50000 MMK
2000 CVE40.969,00000 MMK
5000 CVE102.422,50000 MMK
10000 CVE204.845,00000 MMK