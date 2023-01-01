كولون كوستاريكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل CRC إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٤٥٬٥٧٢ vnd

1.00000 CRC = 45.57150 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:42 UTC
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CRC إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Vietnamese Dong
1 CRC45.57150 VND
5 CRC227.85750 VND
10 CRC455.71500 VND
20 CRC911.43000 VND
50 CRC2278.57500 VND
100 CRC4557.15000 VND
250 CRC11392.87500 VND
500 CRC22785.75000 VND
1000 CRC45571.50000 VND
2000 CRC91143.00000 VND
5000 CRC227857.50000 VND
10000 CRC455715.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / كوستاريكا كولوين
1 VND0.02194 CRC
5 VND0.10972 CRC
10 VND0.21944 CRC
20 VND0.43887 CRC
50 VND1.09718 CRC
100 VND2.19436 CRC
250 VND5.48590 CRC
500 VND10.97180 CRC
1000 VND21.94360 CRC
2000 VND43.88720 CRC
5000 VND109.71800 CRC
10000 VND219.43600 CRC