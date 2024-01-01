1 كولون كوستاريكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل CRC إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1 crc
47 vnd

₡1.000 CRC = ₫47.42 VND

Mid-market exchange rate at 17:15
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CRC إلى VND مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7541.5021.6590.94620.816
1 GBP1.16811.277107.1581.7541.9371.10524.311
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5180.86619.045
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Vietnamese Dong
1 CRC٤٧٫٤٢٣٣٠ VND
5 CRC٢٣٧٫١١٦٥٠ VND
10 CRC٤٧٤٫٢٣٣٠٠ VND
20 CRC٩٤٨٫٤٦٦٠٠ VND
50 CRC٢٬٣٧١٫١٦٥٠٠ VND
100 CRC٤٬٧٤٢٫٣٣٠٠٠ VND
250 CRC١١٬٨٥٥٫٨٢٥٠٠ VND
500 CRC٢٣٬٧١١٫٦٥٠٠٠ VND
1000 CRC٤٧٬٤٢٣٫٣٠٠٠٠ VND
2000 CRC٩٤٬٨٤٦٫٦٠٠٠٠ VND
5000 CRC٢٣٧٬١١٦٫٥٠٠٠٠ VND
10000 CRC٤٧٤٬٢٣٣٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / كوستاريكا كولوين
1000 VND٢١٫٠٨٦٧٠ CRC
2000 VND٤٢٫١٧٣٤٠ CRC
5000 VND١٠٥٫٤٣٣٥٠ CRC
10000 VND٢١٠٫٨٦٧٠٠ CRC
20000 VND٤٢١٫٧٣٤٠٠ CRC
50000 VND١٬٠٥٤٫٣٣٥٠٠ CRC
100000 VND٢٬١٠٨٫٦٧٠٠٠ CRC
200000 VND٤٬٢١٧٫٣٤٠٠٠ CRC
500000 VND١٠٬٥٤٣٫٣٥٠٠٠ CRC
1000000 VND٢١٬٠٨٦٫٧٠٠٠٠ CRC
2000000 VND٤٢٬١٧٣٫٤٠٠٠٠ CRC
5000000 VND١٠٥٬٤٣٣٫٥٠٠٠٠ CRC