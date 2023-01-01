كولون كوستاريكي إلى ريال قطري

تحويل CRC إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٦٫٨٣ qar

1.00000 CRC = 0.00683 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.57661.438431.663020.9651518.2016
1GBP1.1547311.23045102.2891.661111.920481.1144921.0194
1USD0.938550.812711183.13151.351.560790.905817.0827
1INR0.01128970.009776210.012029110.01623930.0187750.0108960.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الريال القطري
1 CRC0.00683 QAR
5 CRC0.03416 QAR
10 CRC0.06832 QAR
20 CRC0.13665 QAR
50 CRC0.34162 QAR
100 CRC0.68324 QAR
250 CRC1.70811 QAR
500 CRC3.41622 QAR
1000 CRC6.83244 QAR
2000 CRC13.66488 QAR
5000 CRC34.16220 QAR
10000 CRC68.32440 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / كوستاريكا كولوين
1 QAR146.36100 CRC
5 QAR731.80500 CRC
10 QAR1463.61000 CRC
20 QAR2927.22000 CRC
50 QAR7318.05000 CRC
100 QAR14636.10000 CRC
250 QAR36590.25000 CRC
500 QAR73180.50000 CRC
1000 QAR146361.00000 CRC
2000 QAR292722.00000 CRC
5000 QAR731805.00000 CRC
10000 QAR1463610.00000 CRC