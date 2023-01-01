100 ريال قطري إلى كولون كوستاريكي

تحويل QAR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

100 qar
14606.70 crc

1.00000 QAR = 146.06700 CRC

Mid-market exchange rate at 10:49
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21351.36445285.3750.805510.93005781.6291.53669
1INR0.012017310.0163973.429430.009680040.01117689.393060.0184668
1CAD0.73289660.98681209.150.5903550.681637572.8531.12623
1PKR0.003504160.2915940.0047812510.002822640.003259082.738950.0053848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / كوستاريكا كولوين
1 QAR146.06700 CRC
5 QAR730.33500 CRC
10 QAR1460.67000 CRC
20 QAR2921.34000 CRC
50 QAR7303.35000 CRC
100 QAR14606.70000 CRC
250 QAR36516.75000 CRC
500 QAR73033.50000 CRC
1000 QAR146067.00000 CRC
2000 QAR292134.00000 CRC
5000 QAR730335.00000 CRC
10000 QAR1460670.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الريال القطري
1 CRC0.00685 QAR
5 CRC0.03423 QAR
10 CRC0.06846 QAR
20 CRC0.13692 QAR
50 CRC0.34231 QAR
100 CRC0.68462 QAR
250 CRC1.71155 QAR
500 CRC3.42309 QAR
1000 CRC6.84619 QAR
2000 CRC13.69238 QAR
5000 CRC34.23095 QAR
10000 CRC68.46190 QAR