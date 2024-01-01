10 آلاف كولون كوستاريكي إلى ريال قطري

تحويل CRC إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 crc
68.83 qar

₡1.000 CRC = QR0.006883 QAR

Mid-market exchange rate at 17:04
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى QAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09291.7011.5011.6590.94620.81
1 GBP1.16811.276107.1191.7541.9381.10524.308
1 USD0.9160.784183.9521.3751.5190.86619.051
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الريال القطري
1 CRC٠٫٠٠٦٨٨ QAR
5 CRC٠٫٠٣٤٤١ QAR
10 CRC٠٫٠٦٨٨٣ QAR
20 CRC٠٫١٣٧٦٦ QAR
50 CRC٠٫٣٤٤١٥ QAR
100 CRC٠٫٦٨٨٢٩ QAR
250 CRC١٫٧٢٠٧٣ QAR
500 CRC٣٫٤٤١٤٥ QAR
1000 CRC٦٫٨٨٢٩٠ QAR
2000 CRC١٣٫٧٦٥٨٠ QAR
5000 CRC٣٤٫٤١٤٥٠ QAR
10000 CRC٦٨٫٨٢٩٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / كوستاريكا كولوين
1 QAR١٤٥٫٢٨٨٠٠ CRC
5 QAR٧٢٦٫٤٤٠٠٠ CRC
10 QAR١٬٤٥٢٫٨٨٠٠٠ CRC
20 QAR٢٬٩٠٥٫٧٦٠٠٠ CRC
50 QAR٧٬٢٦٤٫٤٠٠٠٠ CRC
100 QAR١٤٬٥٢٨٫٨٠٠٠٠ CRC
250 QAR٣٦٬٣٢٢٫٠٠٠٠٠ CRC
500 QAR٧٢٬٦٤٤٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 QAR١٤٥٬٢٨٨٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 QAR٢٩٠٬٥٧٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 QAR٧٢٦٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 QAR١٬٤٥٢٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC