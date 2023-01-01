كولون كوستاريكي إلى دولار برمودي

تحويل CRC إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٫٨٧ bmd

1.00000 CRC = 0.00187 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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CRC إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0660588.62341.438311.66220.964518.1984
1GBP1.1549311.2312102.3531.661141.91971.1139321.0177
1USD0.938050.812216183.13251.34921.559210.9047517.0709
1INR0.01128370.009770130.01202910.01622950.01875570.01088320.205346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bermudan Dollar
1 CRC0.00187 BMD
5 CRC0.00937 BMD
10 CRC0.01875 BMD
20 CRC0.03750 BMD
50 CRC0.09375 BMD
100 CRC0.18750 BMD
250 CRC0.46875 BMD
500 CRC0.93749 BMD
1000 CRC1.87498 BMD
2000 CRC3.74996 BMD
5000 CRC9.37490 BMD
10000 CRC18.74980 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / كوستاريكا كولوين
1 BMD533.33800 CRC
5 BMD2666.69000 CRC
10 BMD5333.38000 CRC
20 BMD10666.76000 CRC
50 BMD26666.90000 CRC
100 BMD53333.80000 CRC
250 BMD133334.50000 CRC
500 BMD266669.00000 CRC
1000 BMD533338.00000 CRC
2000 BMD1066676.00000 CRC
5000 BMD2666690.00000 CRC
10000 BMD5333380.00000 CRC