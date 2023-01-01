كولون كوستاريكي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CRC إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٠٥٫٧٨ bdt

1.00000 CRC = 0.20578 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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CRC إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0660588.62341.438311.66220.964518.1984
1GBP1.1549311.2312102.3531.661141.91971.1139321.0177
1USD0.938050.812216183.13251.34921.559210.9047517.0709
1INR0.01128370.009770130.01202910.01622950.01875570.01088320.205346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bangladeshi Taka
1 CRC0.20578 BDT
5 CRC1.02889 BDT
10 CRC2.05779 BDT
20 CRC4.11558 BDT
50 CRC10.28895 BDT
100 CRC20.57790 BDT
250 CRC51.44475 BDT
500 CRC102.88950 BDT
1000 CRC205.77900 BDT
2000 CRC411.55800 BDT
5000 CRC1028.89500 BDT
10000 CRC2057.79000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كوستاريكا كولوين
1 BDT4.85957 CRC
5 BDT24.29785 CRC
10 BDT48.59570 CRC
20 BDT97.19140 CRC
50 BDT242.97850 CRC
100 BDT485.95700 CRC
250 BDT1214.89250 CRC
500 BDT2429.78500 CRC
1000 BDT4859.57000 CRC
2000 BDT9719.14000 CRC
5000 BDT24297.85000 CRC
10000 BDT48595.70000 CRC