5 بيزو كولومبي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل COP إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

5 cop
1 xaf

$1.000 COP = FCFA0.1479 XAF

Mid-market exchange rate at 14:23
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COP إلى XAF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5161.32557.28618.206
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44662.53619.875
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.69713.252
1 GBP1.2761.1691.75311.9351.69173.123.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك فرنك بيك
1 COP٠٫١٤٧٩٣ XAF
5 COP٠٫٧٣٩٦٥ XAF
10 COP١٫٤٧٩٣٠ XAF
20 COP٢٫٩٥٨٦٠ XAF
50 COP٧٫٣٩٦٥٠ XAF
100 COP١٤٫٧٩٣٠٠ XAF
250 COP٣٦٫٩٨٢٥٠ XAF
500 COP٧٣٫٩٦٥٠٠ XAF
1000 COP١٤٧٫٩٣٠٠٠ XAF
2000 COP٢٩٥٫٨٦٠٠٠ XAF
5000 COP٧٣٩٫٦٥٠٠٠ XAF
10000 COP١٬٤٧٩٫٣٠٠٠٠ XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / البيزو الكولومبي
1 XAF٦٫٧٥٩٩٥ COP
5 XAF٣٣٫٧٩٩٧٥ COP
10 XAF٦٧٫٥٩٩٥٠ COP
20 XAF١٣٥٫١٩٩٠٠ COP
50 XAF٣٣٧٫٩٩٧٥٠ COP
100 XAF٦٧٥٫٩٩٥٠٠ COP
250 XAF١٬٦٨٩٫٩٨٧٥٠ COP
500 XAF٣٬٣٧٩٫٩٧٥٠٠ COP
1000 XAF٦٬٧٥٩٫٩٥٠٠٠ COP
2000 XAF١٣٬٥١٩٫٩٠٠٠٠ COP
5000 XAF٣٣٬٧٩٩٫٧٥٠٠٠ COP
10000 XAF٦٧٬٥٩٩٫٥٠٠٠٠ COP