1 يوان صيني إلى راند جنوب إفريقي

تحويل CNY إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
2.54 zar

¥1.000 CNY = R2.539 ZAR

Mid-market exchange rate at 10:57
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CNY إلى ZAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51583.9571.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.68210.6670.5711.10461.20.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8561.65591.741.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / راند جنوب أفريقيا
1 CNY٢٫٥٣٨٥٣ ZAR
5 CNY١٢٫٦٩٢٦٥ ZAR
10 CNY٢٥٫٣٨٥٣٠ ZAR
20 CNY٥٠٫٧٧٠٦٠ ZAR
50 CNY١٢٦٫٩٢٦٥٠ ZAR
100 CNY٢٥٣٫٨٥٣٠٠ ZAR
250 CNY٦٣٤٫٦٣٢٥٠ ZAR
500 CNY١٬٢٦٩٫٢٦٥٠٠ ZAR
1000 CNY٢٬٥٣٨٫٥٣٠٠٠ ZAR
2000 CNY٥٬٠٧٧٫٠٦٠٠٠ ZAR
5000 CNY١٢٬٦٩٢٫٦٥٠٠٠ ZAR
10000 CNY٢٥٬٣٨٥٫٣٠٠٠٠ ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 ZAR٠٫٣٩٣٩٣ CNY
5 ZAR١٫٩٦٩٦٤ CNY
10 ZAR٣٫٩٣٩٢٩ CNY
20 ZAR٧٫٨٧٨٥٨ CNY
50 ZAR١٩٫٦٩٦٤٥ CNY
100 ZAR٣٩٫٣٩٢٩٠ CNY
250 ZAR٩٨٫٤٨٢٢٥ CNY
500 ZAR١٩٦٫٩٦٤٥٠ CNY
1000 ZAR٣٩٣٫٩٢٩٠٠ CNY
2000 ZAR٧٨٧٫٨٥٨٠٠ CNY
5000 ZAR١٬٩٦٩٫٦٤٥٠٠ CNY
10000 ZAR٣٬٩٣٩٫٢٩٠٠٠ CNY