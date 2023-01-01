5 راند جنوب إفريقي إلى يوان صيني

تحويل ZAR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 zar
1.99 cny

1.00000 ZAR = 0.39783 CNY

Mid-market exchange rate at 05:17
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8068090.92265612.751.5452423.25815.4617.3111
1 GBP1.2394511.14364759.4731.9152428.827119.161921.4562
1 EUR1.08380.87441664.0981.6747325.20716.755518.7618
1 XOF0.001631990.00131670.001505810.002521810.03795680.02523050.0282515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

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ZAR إلى XOF

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ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Chinese Yuan RMB
1 ZAR0.39783 CNY
5 ZAR1.98916 CNY
10 ZAR3.97831 CNY
20 ZAR7.95662 CNY
50 ZAR19.89155 CNY
100 ZAR39.78310 CNY
250 ZAR99.45775 CNY
500 ZAR198.91550 CNY
1000 ZAR397.83100 CNY
2000 ZAR795.66200 CNY
5000 ZAR1989.15500 CNY
10000 ZAR3978.31000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / راند جنوب أفريقيا
1 CNY2.51363 ZAR
5 CNY12.56815 ZAR
10 CNY25.13630 ZAR
20 CNY50.27260 ZAR
50 CNY125.68150 ZAR
100 CNY251.36300 ZAR
250 CNY628.40750 ZAR
500 CNY1256.81500 ZAR
1000 CNY2513.63000 ZAR
2000 CNY5027.26000 ZAR
5000 CNY12568.15000 ZAR
10000 CNY25136.30000 ZAR