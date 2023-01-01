ألف بيزو تشيلي إلى رينغيت ماليزي

تحويل CLP إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٫٤٥ myr

1.00000 CLP = 0.00545 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.078689.24071.467221.670440.9547518.5453
1GBP1.1701411.26205104.4191.716771.954551.1171921.6996
1USD0.927150.792362182.73751.36031.548710.885217.1939
1INR0.01120570.009576810.012086410.01644120.01871830.01069890.207813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / رينغيت ماليزي
1 CLP0.00545 MYR
5 CLP0.02725 MYR
10 CLP0.05449 MYR
20 CLP0.10898 MYR
50 CLP0.27246 MYR
100 CLP0.54492 MYR
250 CLP1.36231 MYR
500 CLP2.72461 MYR
1000 CLP5.44922 MYR
2000 CLP10.89844 MYR
5000 CLP27.24610 MYR
10000 CLP54.49220 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Chilean Peso
1 MYR183.51200 CLP
5 MYR917.56000 CLP
10 MYR1835.12000 CLP
20 MYR3670.24000 CLP
50 MYR9175.60000 CLP
100 MYR18351.20000 CLP
250 MYR45878.00000 CLP
500 MYR91756.00000 CLP
1000 MYR183512.00000 CLP
2000 MYR367024.00000 CLP
5000 MYR917560.00000 CLP
10000 MYR1835120.00000 CLP