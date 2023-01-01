2000 بيزو تشيلي إلى دولار برمودي

تحويل CLP إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ clp
٢٫٣٥ bmd

1.00000 CLP = 0.00118 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:18 UTC
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CLP إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080589.35141.468451.670920.9556518.4847
1GBP1.1695911.2637104.5011.717431.954231.1177221.6187
1USD0.92550.791327182.69451.359051.546430.8844517.1075
1INR0.01119180.009569280.012092710.01643460.01870050.01069540.206876

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Bermudan Dollar
1 CLP0.00118 BMD
5 CLP0.00588 BMD
10 CLP0.01175 BMD
20 CLP0.02350 BMD
50 CLP0.05876 BMD
100 CLP0.11752 BMD
250 CLP0.29381 BMD
500 CLP0.58761 BMD
1000 CLP1.17523 BMD
2000 CLP2.35046 BMD
5000 CLP5.87615 BMD
10000 CLP11.75230 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chilean Peso
1 BMD850.90000 CLP
5 BMD4254.50000 CLP
10 BMD8509.00000 CLP
20 BMD17018.00000 CLP
50 BMD42545.00000 CLP
100 BMD85090.00000 CLP
250 BMD212725.00000 CLP
500 BMD425450.00000 CLP
1000 BMD850900.00000 CLP
2000 BMD1701800.00000 CLP
5000 BMD4254500.00000 CLP
10000 BMD8509000.00000 CLP