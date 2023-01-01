10 آلاف دولار بليزي إلى روبية موريشية

تحويل BZD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bzd
٢٣١٬٢٨٤ mur

1.00000 BZD = 23.12840 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:53 UTC
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BZD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0800589.31451.468761.671390.955218.4506
1GBP1.1687711.2623104.3861.71661.953421.1164121.564
1USD0.925850.792205182.69481.35991.547510.884317.0831
1INR0.01119640.009579860.012092710.01644480.01871350.01069350.20658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Mauritian Rupee
1 BZD23.12840 MUR
5 BZD115.64200 MUR
10 BZD231.28400 MUR
20 BZD462.56800 MUR
50 BZD1156.42000 MUR
100 BZD2312.84000 MUR
250 BZD5782.10000 MUR
500 BZD11564.20000 MUR
1000 BZD23128.40000 MUR
2000 BZD46256.80000 MUR
5000 BZD115642.00000 MUR
10000 BZD231284.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار بليز
1 MUR0.04324 BZD
5 MUR0.21618 BZD
10 MUR0.43237 BZD
20 MUR0.86474 BZD
50 MUR2.16184 BZD
100 MUR4.32368 BZD
250 MUR10.80920 BZD
500 MUR21.61840 BZD
1000 MUR43.23680 BZD
2000 MUR86.47360 BZD
5000 MUR216.18400 BZD
10000 MUR432.36800 BZD