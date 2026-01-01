10 دولار بليزي إلى روبية موريشية

حوّل BZD إلى MUR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
BZ$1 BZD = 23.47 MUR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من BZD إلى MUR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من BZD إلى MUR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من BZD إلى MUR اليوم

BZDMUR
1 BZD23.47 MUR
5 BZD117.33 MUR
10 BZD234.65 MUR
20 BZD469.30 MUR
50 BZD1,173.25 MUR
100 BZD2,346.51 MUR
250 BZD5,866.28 MUR
500 BZD11,732.55 MUR
1000 BZD23,465.10 MUR
2000 BZD46,930.20 MUR
5000 BZD117,325.50 MUR
10000 BZD234,651 MUR
MURBZD
1 MUR0.04 BZD
5 MUR0.21 BZD
10 MUR0.43 BZD
20 MUR0.85 BZD
50 MUR2.13 BZD
100 MUR4.26 BZD
250 MUR10.65 BZD
500 MUR21.31 BZD
1000 MUR42.62 BZD
2000 MUR85.23 BZD
5000 MUR213.08 BZD
10000 MUR426.17 BZD

الأسئلة الشائعة